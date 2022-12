1871, la Suisse veut l’Alsace mais pas la Lorraine 

Devant les refus allemands et français, la Suisse tergiverse. D’autant qu’un nouvel élément consolide la position des Suisses refusant une annexion de l’Alsace. Au cours des négociations, le gouvernement français commence à vouloir garder Belfort et sa région. Il n’était pas acquis que Belfort reste française. Cependant la résistance de la place et sa position stratégique obligent les Français à se battre pour conserver la ville. Les Allemands concèdent sur ce point, en échange de compensations territoriales dans le nord de la Lorraine.

Le maintien de Belfort et de Delle dans le giron français rassure les Suisses et en particulier les Bernois. Ces derniers peuvent continuer à faire déboucher leurs produits directement en France par la gare de Delle. La ligne entre Delle et Delémont est alors en construction. Les Suisses revoient alors leurs exigences à la baisse. Le 26 février, les préliminaires de paix sont signés entre la France et l’Allemagne. Le Conseil fédéral délivre le 7 mars un procès-verbal. Dans ce dernier, le gouvernement suisse rappelle sa volonté de négociations. Puis il soulève d’éventuelles revendications sur quelques communes alsaciennes frontalières en s’appuyant sur des arguments économiques et militaires. Peu à peu, les projets suisses s’évaporent. Les partisans de ne pas annexer de territoires français prennent l’ascendant.

Les partisans d’une plus grande Suisse doivent alors afficher la position officielle. En avril, l’ambassadeur Kern rencontre l’ancien consul suisse à Mulhouse, Heinrich Sporri. Ce dernier poursuit l’idée de faire rattacher le Haut-Rhin à la Suisse. Kern lui aurait alors rappelé que la Suisse ne souhaite pas réaliser d’annexion au détriment de la France vaincue.

Le projet suisse est longtemps resté en partie resté secret. Peu de sources en parlent. Une dépêche de presse en 1893 permet de montrer ce qui va devenir l’historiographie de ce projet. Bismarck aurait rappelé l’existence du projet d’annexion de la Haute-Alsace à la Suisse au cours d’un entretien avec un journaliste français. Les médias suisses rappellent alors que la Confédération n’a jamais voulu annexer de territoires français. Le projet de rattachement serait le fait de personnes étrangères à la Suisse. La dépêche met en avant notamment le rôle joué par la famille Koechlin.

Cette famille très connue d’industriels alsaciens aurait vue ses membres les plus actifs chercher à rattacher le Haut-Rhin (dont Belfort) à la Suisse. L’article nous apprend que le projet aurait cependant échoué devant « le Conseil fédéral [qui] répondit avec une inébranlable fermeté qu’il n’accepterait aucune extension territoriale au détriment de la France vaincue et que fidèle au principe démocratique en vertu duquel les hommes ont la libre disposition d’eux-mêmes , il ne se reconnaissait pas le droit de céder à l’Allemagne ne fût-ce qu’un seul citoyen suisse ». Car les marchandages entre toutes les parties auraient obligé la Suisse à céder ses territoires sur la rive droite du Rhin.

Cette construction politique interroge sur les motivations de tous les individus engagés dans les diverses négociations. Certains semblent avoir des intérêts personnels très forts les engageant à aller dans des directions opposées à l’intérêt de leurs fonctions. Plus généralement, le siège de Belfort a visiblement pesé dans l’échec de ce projet suisse. Si Denfert-Rochereau et ses hommes s’étaient rendus plus tôt; si Belfort était restée allemande et que des villes comme Delle, Audincourt ou Beaucourt avaient été rattachés à la Suisse, alors, quelles auraient été les conséquences pour les conflits suivants ? Pour le monde actuel ? La question est ouverte.