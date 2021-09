SAS LES HALLES BLACHERE BERNARD

Au capital 15 000 009,37€

Siège social : 365 Chemin de Maya 13160 Chateaurenard

RCS de Tarascon n°340 292 549

Par acte sous seing privé du 24/09/21 à Châteaurenard, la société LES HALLES BLACHERE BERNARD, SAS au capital de 15 000 009,37 € dont le siège social est à Châteaurenard (13160) 365 Chemin de Maya, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 340 292 549, a confié à la Société LHB DANJOUTIN REPUBLIQUE, SAS au capital de 1 000 € dont le siège social est à Châteaurenard (13160) 365 Chemin de Maya, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 903 387 959, l’exploitation à titre de location-gérance du fonds de commerce de vente de fruits et légumes et tous autres produits alimentaires situé à DANJOUTIN (90400) 8 Avenue de la République, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 01/10/21.