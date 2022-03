SCM Drs MESSIN et CHABRIER – COULON

Société civile de moyen des Drs MESSIN et CHABRIER-COULON, siège social: 15 rue des trois Dugois à VALDOIE 90300 enregistrée au RCS de Belfort sous le n° 404958902 au capital de 150 euros. L’AGO en date du 31 décembre 2021 a approuvé les comptes de liquidation, décharge le liquidateur de son mandat et constate la clôture des comptes de liquidation à compter du 31.12.2021. La SCM prend fin en date du 31.12.2021. Radiation au RCS de BELFORT.