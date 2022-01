SCI DUQUESNE

SCI Capital : 1000€.

Sise 3 rue des Champs du Gravier 90170 Étueffont.

RCS Belfort 847553021



Le 01/12/2021, l’AGE a décidé : de transformer la société en SARL à compter du 01/12/2021, sans création d’un être moral nouveau et de mettre fin aux fonctions de la gérance. Chaque associé participe aux AG, une action = un vote. Cession soumise à agrément. Il a été nommé M. Johann Fogliazza, 99 bd Carl-Vogt 1205 Genève et Madame Claire BAILLY, 99 bd Carl-Vogt 1205 Genève, en qualité de Gérants ; de modifier la dénomination sociale, qui devient: « SARL DUQUESNE »; de modifier l’objet social, qui devient: » L’acquisition, la cession et l’exploitation de biens immobiliers dans le cadre d’une activité de location meublée, ainsi que, le cas échéant, la réalisation de prestations commerciales en lien avec cette activité, à l’exclusion de toute autre activité. ». Modification au RCS de Belfort.