SCI BMG Immobilier Sud

Siège social : 10 rue reiset, 90000 BELFORT

SCI au capital de 282 000€,

RCS de Belfort D 453 917 817



L’ assemblée générale extraordinaire du 27/08/2021 a décidé la dissolution volontaire de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 14/09/2021. Elle a nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur Monsieur Luc BAILLY-MAITRE-GRAND demeurant 10 rue Reiset à Belfort, et a fixé le siège de la liquidation chez le liquidateur, où les documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Belfort.