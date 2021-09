Avis de constitution SARL Sauvageot

Siège social : 13 Grande Rue, PEROUSE (Territoire de Belfort)

Capital : 5 000 euros



Aux termes d’un acte sous seing privé établi à PEROUSE en date du 1er septembre 2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SAUVAGEOT, Siège social : 13Grande Rue, PEROUSE (Territoire de Belfort)

Objet : Entretien et réparation de véhicules automobiles (carrosserie, peinture, …) et vente pièces et accessoires pour automobiles

Durée : 99ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 5 000euros

Gérance : Monsieur Sylvain CRELIER,demeurant 1 rue de Villersexel, ARCEY (Doubs),

Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de BELFORT

Pour avis, le gérant