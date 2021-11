OPALE

Société par actions simplifiée en formation

Au capital de 50 000 €

Siège social : 6 Rue du Rhône 90000 BELFORT



AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : OPALE.

Siège social : 6 Rue du Rhône – 90000 BELFORT.

Capital : 50 000 € par apport en numéraire.



Objet : La société a pour objet en France, directement ou indirectement, la promotion de l’insertion sociale et professionnelle par l’accès au travail, à la formation et à l’acquisition de savoir-faire pour des personnes en situation de handicap et/ou éloignées de l’emploi dans le cadre d’une activité de restauration, traiteur, ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à cet objet. Par cet intermédiaire elle souhaite contribuer à développer les pratiques de développement durable sur le territoire dans ses dimensions environnementale, sociale, et économique en :

– Privilégiant le développement d’un réseau territorial de partenaires, clients et fournisseurs, afin de contribuer au développement économique local. En particulier, elle cherchera à se fournir prioritairement auprès de la filière agro-alimentaire locale de son aire d’implantation ;

– Permettant aux personnes en situation de handicap de travailler grâce à un partenariat avec des établissements médico-sociaux de soutien et d’accompagnement par le travail ;

– Permettant aux personnes éloignées de l’emploi d’acquérir et de développer des compétences en rapport avec les activités exercées au sein de la société. En outre, l’objet social comprend toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, qui s’y rapportent directement ou indirectement, susceptibles de lui être utiles ou d’en faciliter le développement ou la réalisation ou à tous objets similaires, connexes, ou complémentaires ou encore qui serait de nature à faciliter, favoriser, ou développer son commerce et son industrie. La société peut agir directement, indirectement, seule, ou en association participation groupement ou société avec toutes autres personnes ou sociétés. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Président : Association ADAPEI du Territoire de Belfort – 6C Rue du Rhône 90000 BELFORT .

Condition d’admission aux assemblées d’actionnaires : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi des documents en vue d’une consultation écrite ou de l’acte. Clause d’agrément : Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d’une cession, d’une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d’un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine. Immatriculation : RCS de BELFORT. Pour avis, Le Président

Directeur Général : Madame Corinne REDERSDORFF demeurant 9 Rue Léon Deubel – 90000 BELFORT

Directeur Général Délégué : Monsieur Jean Michel LAFORGE demeurant 5 imp des Fruitiers – 25150 ECOT