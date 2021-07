Par ASSP en date du 30/06/2021, il a été constitué une SARL dénommée :

MOBEL

Siège social : 6, avenue de la République 90400 DANJOUTIN

Capital : 20 000,00 €

Objet social : vente et installation de cuisine, achat et vente de tous objets concernant le mobilier et la décoration

Gérance : M Grégory ANDRE demeurant 21 rue de Turckeim 68000 COLMAR ; Mme Marie-José FORNET demeurant 21 rue de Turckeim 68000 COLMAR

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BELFORT.