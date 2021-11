Les PAOJI

Suivant acte Notarié en date du 29 octobre 2021, constitution de la Société Civile :

Dénomination sociale : Les Paoji



Capital social : 100 Euros

Siège social : 27 rue de Montbouton 90500 BEAUCOURT

Objet : Acquisition par tout moyen, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobilier en question et en particulier l’acquisition d’un bien immobilier situé à WY DIT JOLI VILLAGE (95420), 11 rue Henri IV.

Gérants : Mr Jean-François PAOLOZZI demeurant 27 rue de Montbouton 90500 BEAUCOURT et Madame Isabelle PAOLOZZI, demeurant 5 rue Castors 95710 BRAY ET LU.

Cessions : Agrément pour toutes cessions

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BELFORT