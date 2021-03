Par ASSP du 12/02/2021, il a été constitué une EURL dénommée

IN VINO VERITAS

Siège social: 19b rue françois-séverin marceau 90000 Belfort (90000).

Capital: 100€.Objet: LOCATION DE MATERIELS AGRICOLES ET TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX POUR PARTICULIERS.. ACHATS ET VENTES DE PRODUITS AGRICOLES NON REGLEMENTES. SOUVENT BIO.

Gérance: M. Bernard BEttwy, 19b rue françois-séverin marceau 90000 Belfort (90000).

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de BELFORT.