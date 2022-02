HYPEFRAMING

Par ASSP en date du 01/02/2022, il a été constitué une SASU dénommée :

Sigle : HYPERFRAMING

Siège social : 53 Bis Avenue du Général de Gaulle 90380 ROPPE

Capital : 500 €



Objet social : La société a un objet social articulé autour de l’innovation et la création de valeur au service des particuliers, des entreprises et autres organisations. Les leviers du développement personnel et professionnel inscrits dans des stratégies de croissance constituent le socle des activités qui y sont développées. – Conseils, acquisition, production, distribution et commercialisation de biens, services et produits technologiques et numériques – Formation, prestation de services et conférences – La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement. En France et à l’étranger, ses activités peuvent être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de prise en location-gérance, de souscriptions ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. Et d’une manière plus générale toutes opérations quelles qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement et l’extension de la société. Président : M AGBOSSOU Chrisas demeurant 53 Avenue du Général de Gaulle 90380 ROPPE élu pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BELFORT.