CONCI’LIANCE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros

Siège social : 27 rue du Général Gaulard 90000 BELFORT

RCS BELFORT 494 343 668



AVIS DE MODIFICATIONS



La collectivité des associés a pris acte, en date du 7 mars 2022, de la décision de Madame Béatrice REMOND de démissionner son mandat de co-

gérante avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et a décidé de ne pas la remplacer, la société continuant d’être gérée par Madame Sabine VANNEUFVILLE.

Gérance : Ancienne mention : Mesdames Béatrice REMOND et Sabine VANNEUFVILLE

Nouvelle mention : Madame Sabine VANNEUFVILLE

Pour avis