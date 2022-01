CARDIGAN CONSEIL SASU

Par acte SSP, il a été constitué une SASU dénommée CARDIGAN CONSEIL

Capital : 1000€

Siège social : 16 Rue Charles Lalance 25200 MONTBELIARD



Objet : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (hors activité réglementée); Coaching, accompagnement et prestation de services en gestion du changement notamment concernant les exigences légales ; Conseil et prestations de services notamment en gestion d’entreprise, développement commercial, en organisation et en digitalisation ; Formation non réglementée dans lesdits domaines.

Président : GILET Ludovic 16 Rue Charles Lalance 25200 MONTBELIARD

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS BELFORT Transmission des actions : cession libre des actions de l’associé unique. Admission aux assemblées et droit de vote : chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix.