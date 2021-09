8611X-PERIENCES

Création de la sarl : 8611X-PERIENCES.

Siège : 6 rue de la batterie 90400 SEVENANS.

Capital : 2000 €.



Objet : L’organisation, la promotion et la gestion d’évènements en tous genres. Toutes activités de conseils en communication et en organisation. La fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l’endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière. Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout autre objet similaire o connexe.

Gérants : Eric GORNEAU, 6 rue de la batterie 90400 SEVENANS. Arnaud VIDONNE, 8 rue du charri 25290 ORNANS.

Durée : 99 ans au rcs de BELFORT.