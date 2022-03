What’s the Craic : la nouvelle création du Moloco qui célèbre l’Irlande

What’s the Craic : C’est la dixième création du Moloco en collaboration avec le conservatoire du Pays de Montbéliard. À cette occasion, le groupe The Moorings, réputé pour exécuter avec brio un folk celtic mélangé à du rock alternatif, collaborera avec plus de 100 élèves pour un spectacle sur l’histoire des musiques irlandaises anciennes, punk, baroques. Le projet artistique mêle musique et mise en scène avec un conte autour de l’histoire d’un américain d’origine irlandaise, qui n’a pas connu son pays d’origine à cause de la grande famine. Il s’embarque alors dans un grand périple vers l’Irlande pour connaître ses origines. « Le metteur en scène du conservatoire a fait un travail remarquable sur l’histoire », explique l’attachée de presse du Moloco.

A l’entrée, les chœurs des classes à horaires aménagés musicales (classes CHAM) du Petit Chênois de Montbéliard chanteront des airs marins pour mettre dans l’ambiance. Et à la sortie du spectacle, d’un durée d’environ 1h, un bal musette animé par un accordéoniste, Sébastien Lagrange, est prévu. Au programme : musique traditionnelle irlandaise.