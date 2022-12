Voitures neuves : quatrième mois de rebond en novembre

« Les incertitudes, tant sur l’approvisionnement des industriels que sur le pouvoir d’achat des Français, continuent de peser », tempère Julien Billon, du cabinet AAA Data. « A y regarder de plus près, la bonne performance du marché neuf est plus le fait de livraisons attendues concentrées sur quelques marques, mais aussi, et c’est le fait nouveau du mois, au tout début des volumes significatifs des nouveaux entrants chinois sur le marché des véhicules électriques », explique-t-il.

Les ventes de Stellantis comme celles de Renault sont restées ralenties en novembre par les pénuries de puces, entre autres problèmes. Le N°1 français Stellantis a enregistré une baisse de 5,22% de ses ventes sur un an, avec près de 39 000 véhicules neufs écoulés. Un léger rebond de Peugeot sur le mois ne compense pas les baisses de Citroën, Opel et Fiat. Le groupe Renault est en baisse de 2,44 % à moins de 30 000 unités.

La croissance du mois est surtout portée par le groupe Volkswagen avec près de 18 000 voitures écoulées (+24,08%), notamment sur sa marque principale. Toyota enregistre une forte hausse (10 404, +41,34%), devant Hyundai-Kia (7.885, +7,38%), BMW-Mini (7 077, +22,69%) et Tesla (5 753, +169%). Le marché de l’occasion marque, lui, un nouveau mois de repli (-10,6%), avec 416 469 unités. Le segment des véhicules d’occasion de moins de cinq ans n’en finit plus de chuter (-22,6%) et celui des 5 à 10 ans commence aussi à souffrir (-10,7%), indique AAA Data.