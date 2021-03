Voitures électriques : qui sera la moins chère ?

Sur l’entrée de gamme, l’équation est plus complexe : la chaîne de transmission électrique coûte en moyenne 7 000 euros de plus que son équivalent thermique. Soit quasiment le prix de vente de ces petites voitures. Les constructeurs doivent donc proposer des technologies différentes : aux berlines et SUV les batteries les plus performantes, tandis que les citadines roulent avec une autonomie de 150 kilomètres, comme les Smart, ou 300 kilomètres, comme la nouvelle Dacia Spring.

Le patron de Tesla Elon Musk a promis de son côté une voiture à moins de 25 000 dollars pour 2023, quand pour l’instant ses tarifs démarrent actuellement autour de 40 000 euros. « On est en train d’accepter que certains véhicules électriques restent désirables avec une autonomie plus limitée », estime Éric Kirstetter. Dans le groupe Renault, la marque Dacia a ouvert samedi les commandes pour sa Spring, qui se veut l’électrique la moins chère du marché, à moins de 17 000 euros hors primes publiques.

Cette citadine aux faux airs de SUV chasse les coûts et le poids : imaginée sur la base d’un modèle lancé par Renault en Inde, construite en Chine, courte, étroite et légère avec sa petite batterie, elle propose aussi un minimum de confort et d’équipements. « On redéfinit les essentiels », a déclaré à l’AFP Denis Le Vot, directeur de Dacia. « On entend démocratiser les véhicules électriques. Il y a un gigantesque réservoir potentiel de clients. »