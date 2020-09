Valdoie : Michel Zumkeller et Corinne Coudereau démissionnent du conseil municipal

« Le déroulement de l’élection municipale du mois de mars dernier est pour moi une offense faite à toutes les valeurs auxquelles je crois. Le Tribunal Administratif qui reconnait la plupart des irrégularités et surtout l’influence de la crise sanitaire, a décidé malgré tout de valider ce scrutin. J’en prends acte », écrit Michel Zumkeller, dans sa lettre de démission, qu’il a transmis à la presse. « Votre manque de respect pour l’opposition et l’absence de réaction des services préfectoraux aux nombreuses irrégularités commises (compte administratif , composition des commissions , arrêté de constitution du CCAS), me conforte dans mon choix », poursuit Michel Zumkeller, qui a été 19 ans au conseil municipal. Corinne Coudereau dénonce aussi la nouvelle gouvernance. « Les membres de cette équipe s’apprêtent à bafouer une fois de plus la démocratie en instaurant un pouvoir décisionnaire constituer d’à peine quelques personnes », écrit-elle sur les réseaux sociaux. « Je ne resterai pas pendant encore 6 années dans cette situation d’impuissance à constater conseil après conseil le manque de respect pour notre démocratie », poursuit-elle finalement.

À la suite de la décision du tribunal administratif, Marie-France Cefis avait écrit qu’elle était, avec son équipe, « tournés vers l’avenir ». Elle veut travailler « dans un climat serein ». « Face au bilan dégradé de l’ancienne équipe municipale, nous avons fort à faire pour redresser les comptes et préparer l’avenir en mettant en œuvre notre programme et nos différents projets », écrit-elle également dans un communiqué. « Il est temps de tourner la page, estime la nouvelle maire de Valdoie, et que le député (avec qui elle était associée lors des dernières élections départementales, en 2015, NDLR) comprenne que la démocratie s’est exprimée de façon claire et intelligible, avec une différence de voix significatives. » 122 voix précisément, alors que la liste menée par Marie-France Cefis en a recueilli 680, contre 558 pour celle menée par Corinne Coudereau.