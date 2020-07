Valdoie : la Villa des Sapins placée sous administration provisoire

« À la lecture du rapport d’inspection établi par les agents assermentés du Conseil départemental qui ont bénéficié́ également de l’appui technique de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Grand Centre, la décision s’est imposée immédiatement », écrit le conseil départemental dans un communiqué de presse annonçant la décision. Deux administrateurs provisoires ont été nommés : Martial Milaret et Jean-Christophe Chatelain. Ils sont nommés pour une durée de 3 mois.

« Ils accompliront au nom du Département et pour le compte de l’établissement tous les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées afin d’assurer la santé, la sécurité́, l’éducation, le bien-être physique et moral des jeunes confiés », indique le Département. « À cet effet, l’ensemble des locaux et du personnel ainsi que les fonds de l’établissement seront à leur totale et exclusive disposition », complète le Département.

Une salariée a récemment engagé une procédure judiciaire à l’encontre de l’association Servir, pour « faute inexcusable ». Les pompiers du Territoires de Belfort avaient également rapporté, dès le printemps 2019, leurs inquiétudes. Des salariés de la Rosemontoise avaient également alerté sur les conditions de travail. Deux soeurs d’une aide-soignante de La Rosemontoise, décédée des suites du covid-19, ont également déposé plainte contre l’association. Une enquête est ouverte.