Usine d’incinération : l’audience se tiendra au tribunal administratif le 21 décembre 

La date passe mal du côté des élus du pays de Montbéliard, réunis jeudi 15 décembre pour le conseil d’agglomération. Le 21 décembre, une audience se tiendra au tribunal administratif de Besançon pour vérifier la légalité du contrat de délégation obtenue par une filiale de Veolia pour les travaux et la gestion de la future usine d’incinération de Montbéliard. Cette audience intervient après que le préfet du Doubs, Jean-François Colombet, ait saisi la chambre régionale des comptes. Celle-ci a pointé des irrégularités juridiques (lire notre article ). Le préfet a ensuite saisi le tribunal administratif en référé ; une procédure d’urgence qui vise à questionner la forme de la délibération.

Lors du conseil d’Agglo, Charles Demouge, président (Les Républicains) de l’agglomération du pays de Montbéliard, se voyait déjà à l’audience, prêt à défendre le dossier. Il a lu lors de cette séance une lettre destinée aux élus communautaires, où il s’est dit « serein » et « confiant » par rapport à cette audience et aux « fondements juridiques de cette décision prise en très large majorité.». Mais il a aussi exprimé son « profond étonnement » ainsi que celui des vice-présidents. Notamment parce que selon lui, le magistrat instructeur de la chambre régionale des comptes n’a pas pointé d’irrégularités juridiques sur la procédure lors de son entretien final avec l’Agglo. Un point de vue partagé par Martial Bourquin, maire socialiste d’Audincourt et élu du conseil communautaire : « Il y a eu acceptation du contrôle de légalité ! Cela a été signé », pointe-t-il.

Le président de PMA va même jusqu’à remettre en cause cette décision du préfet. « Cette saisine ne me paraît pas exempte de vices tant de fond que de forme. Et elle n’est pas sans conséquence pour le pays de Montbéliard, la ville de Montbéliard, le contribuable et l’usager.» Si le président insiste à ce point, notamment sur les conséquences pour la ville de Montbéliard et pour l’usager c’est parce que l’usine d’incinération actuelle permet, par récupération de vapeur, de chauffer une partie des habitants du quartier de la Petite-Hollande ainsi qu’une partie des bâtiments publics tels que la Caf, ou encore l’université.