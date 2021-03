Une recette pour faire sa boisson de récupération après l’effort

La première question à se poser, c’est le type d’effort que l’on va faire. « Ce n’est pas la même chose si on fait un sport de force, un sport d’endurance ou un sport d’ultra-endurance », observe Imrane Lounes, étudiant en bachelor nutrition sportive. La boisson de récupération vise à récupérer « plus rapidement, pour s’entraîner plus efficacement », poursuit le jeune homme. « Et plus on s’entraîne, plus on progresse », observe Imrane Lounes. Il remarque surtout que cette boisson doit se consommer dans les trente minutes après l’effort, « où l’on a une fenêtre métabolique pour optimiser les bénéfices e la récupération ». Si s’hydrater avec de l’eau est important, ce n’est pas suffisant.