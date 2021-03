J’ai fait le diplôme universitaire de psychologie et de pédagogie du comportement alimentaire à la faculté de médecine de Dijon (Côte-d’Or). C’est le professeur Yasmine Lienard, qui est médecin psychiatre, instructeur MBSR (méditation en plein conscience pour la réduction du stress) qui m’a formée. Cette méditation en pleine conscience s’adresse à des gens qui ont des troubles de la conduite alimentaire : l’anorexie (restriction alimentaire) ; l’obésité (impossibilité de restreindre son alimentation) ; l’hyperphagie (ingestion de nourriture supérieure à ce que l’on dépense) ; l’orthorexie (obsession de ne manger que des produits sains) ; la bigorexie (obsession de l’activité physique, donc l’alimentation s’en ressent). C’est de plus en plus prégnants de nos jours, encore plus depuis un an avec la covid-19. Ces pathologies sont souvent liées à un dysfonctionnement, à une dérégulation des sensations corporelles. On ne ressent plus la faim. On ne ressent plus la satiété, ni le rassasiement. Ce sont des notions oubliées. Les enfants savent très bien faire. En général, ils mangent quand ils ont faim et s’arrêtent quand ils n’ont plus faim. Aujourd’hui, nous mangeons de façon cognitive et non pas de façon expériencielle. Par exemple, manger le chocolat en pleine conscience permet de le déguster différemment, d’envoyer d’autres signaux au cerveau et finalement, pour ceux qui ont des problèmes de régulation, d’en manger moins.