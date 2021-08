Une randonneuse originaire du Doubs fait une chute mortelle

Une femme de 64 ans a mortellement chuté ce jeudi 5 août après avoir basculé depuis une crête dans le secteur des Aravis, à cheval entre Savoie et Haute-Savoie, a-t-on appris auprès des secours en montagne, confirmant une information du site du Dauphiné Libéré.

Originaire du Doubs, la randonneuse marchait en tête d’un groupe de cinq personnes parmi lesquelles son mari, lorsqu’elle a trébuché sur un chemin escarpé du secteur de la pointe du Mandallaz et a fait une chute d’environ 300 mètres sur sa gauche, basculant dans le vide côté Savoie, sur le territoire de la commune d’Ugine.

Deux secouristes de la CRS de Courchevel, ainsi qu’un médecin du SMU ont utilisé un hélicoptère de la sécurité civile pour se rendre sur place et ont dû finir le chemin vers la victime à pied en raison du temps nuageux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.