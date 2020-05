Une prairie d’Évette-Salbert remporte le concours des pratiques agro-écologiques

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a organisé le 7e concours des pratiques agro-écologiques. « Ce concours vise à mettre en valeur des prairies diversifiées, présentant une richesse floristique remarquable, ainsi que les agriculteurs qui les exploitent de façon extensive », indique le Département dans sa communication. « Le concours consiste également à valoriser la richesse de ces espaces et à récompenser les agriculteurs qui maintiennent des prairies naturelles présentant le meilleur équilibre entre la valeur écologique et la valeur agricole », insiste le Département. « La politique agricole du Département est étroitement liée à la protection de l’environnement afin que l’agriculture et le développement durable s’associent pleinement dans le Territoire de Belfort », poursuit le Département.