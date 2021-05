Une free-party de 400 personnes interrompue par les gendarmes près de Dijon

La musique a été coupée dans la nuit vers 2 h avec la saisie du matériel de sonorisation qui a été suivie de l’évacuation progressive du site. Deux personnes ont été interpellées à l’issue de la soirée, dont l’organisateur présumé. Les forces de l’ordre ont également procédé à 205 verbalisations pour « non respect du couvre-feu ». Cette fête illégale en Côte-d’Or s’ajoute à celle organisée dans la nuit de vendredi à samedi à Haut-Corlay (Côtes-d’Armor), qui a rassemblé environ 500 personnes avant l’intervention des forces de l’ordre.

« Il n’y a plus personne sur place dimanche en fin de matinée », a indiqué la gendarmerie, quelques heures après le départ des derniers fêtards qui avaient décidé de dormir sur le site. Près de 330 infractions covid, quatre infractions pour détention de stupéfiants et deux délits de conduite sous stupéfiants ont été relevés.

A Paris, samedi soir, une tentative de rave a également échoué dans le quartier de Bercy, se soldant par trois interpellations dont l’organisatrice présumée pour mise en danger de la vie d’autrui, les deux autres pour outrage et rébellion. Trente-quatre verbalisations ont été dressées.

« Ils feraient mieux de rester chez eux, qu’ils patientent encore un peu », a commenté dimanche le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti sur France Inter.