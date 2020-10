Une enquête participative pour mieux connaître les escargots

« Comme pour la plupart des autres groupes, la connaissance de la malacofaune (c’est ainsi qu’on nomme l’ensemble des mollusques) se concentre souvent sur les espèces rares, observe le conservatoire. Les premières recherches s’orientent particulièrement autour des espèces menacées du territoire, laissant ainsi des lacunes pour les espèces les plus communes et pourtant les plus facilement observables comme l’escargot de Bourgogne ou encore le petit gris… » Les zones de répartitions sont aussi plus étendues, dont la prospection est plus longue. C’est pour cela que les instituts sollicitent le grand public « pour améliorer la connaissance régionale au travers de cette enquête participative ».