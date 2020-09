Un nouvel espace des solidarités à Delle

Avant, on les appelait les Points accueil solidarité (PAS). Aujourd’hui, ce sont les Espaces des solidarités départementales (ESD). Ils accueillent « le public dans le cadre des politiques sociales relevant de l’enfance et de la famille, de la protection maternelle et infantile (PMI), de l’insertion sociale et professionnelle, du logement et de la prévention spécialisée », détaille le conseil départemental du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. Un travail de modernisation et de réorganisation a été lancé sur ces établissements

Aujourd’hui, le département dispose de 4 sites et de trois antennes, à Delle, qui vient d’être inaugurée, Giromagny et Bourogne. Ces deux derniers vont être bientôt créés. À Giromagny, il sera avenue Jean-Moulin, et à Bourogne, dans l’ancien foyer rural. Les autres centres existants seront modernisés.

Autre nouveauté : La création d’accueils immédiats de proximité dans tous les ESD. Ce service permettra de répondre, dans la journée, aux problématiques des usagers dans un bureau dédié. « Des travailleurs sociaux formés en binômes avec des secrétaires assureront la permanence de ce service innovant et seront à même de répondre à toutes les situations, même les plus complexes, indique le Département, avant de poursuivre : Aucun appel ne restera désormais sans réponse grâce à la modernisation du réseau. Et pour ne plus oublier les rendez-vous, le Département va se doter d’un système de rappel par SMS. » Cette nouvelle organisation est attendue pour la fin de l’année, au mois de novembre.