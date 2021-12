Un laboratoire de conditionnement d’héroïne découvert à Montbéliard

Six personnes suspectées d’appartenir à un important réseau de trafic de stupéfiants ont été incarcérées après la découverte de quatre armes de guerre et d’un laboratoire de conditionnement d’héroïne dans l’agglomération de Montbéliard, a indiqué vendredi la police judiciaire.

Une centaine de policiers sont intervenus lundi à Montbéliard, Valentigney et Audincourt pour interpeller initialement dix personnes âgées de 19 à 30 ans, dont deux jeunes femmes, a précisé dans un communiqué la direction territoriale de la police judiciaire (PJ) de Dijon. Sept suspects ont finalement été mis en examen au cours de la semaine par un juge d’instruction du tribunal de Montbéliard, dont six ont été incarcérés. Ils sont soupçonnés d’être liés à un vaste trafic de stupéfiants et à plusieurs épisodes de tirs d’armes survenus dans l’agglomération de Montbéliard l’été dernier.

Les policiers ont découvert une presse pour le conditionnement de stupéfiants au domicile d’une des jeunes femmes, ainsi que de 3 kilos d’héroïne, 2,6 kilos de produits de coupe et de 200 grammes de cannabis. Cinq armes à feu, dont quatre armes de guerre, des munitions, 4 000 euros en liquide et une voiture volée en région parisienne ont également été saisis au cours des perquisitions. Les opérations de police « ont permis le démantèlement d’un véritable réseau de revente de produits stupéfiants, hiérarchisé, et donc de porter un véritable coup à une organisation délinquante », précise la police judiciaire.

L’enquête avait été ouverte cet été suite à des règlements de comptes armés à Valentigney.

L’agglomération de Montbéliard a également été la cible de violences urbaines liées au trafic de drogue en octobre dernier, nécessitant le déploiement de renforts de police à Audincourt.