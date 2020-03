Un appel aux dons pour des professionnels du médico-social

« Face aux cas de contamination et aux décès qui augmentent chaque jour, nous devons agir tous ensemble et nous avons besoin de vous », lance le mouvement. Il faut fournir du matériel de protection adapté aux professionnels du médico-social, notamment des masques, du gel hydroalcoolique, des blouses et sur-blouses. Le mouvement veut aussi « aider les personnes handicapées et les familles qui vivent des situations dramatiques », poursuit le communiqué. Le mouvement veut renforcer les dispositifs de soutien, favoriser la communication en déployant des solutions numériques, anticiper des solutions de répit pour les familles et accompagner le deuil.

Enfin, le mouvement veut soutenir les travailleurs sociaux, soignants et bénévoles mobilisés. « Les établissements accompagnant des personnes handicapées sont loin d’être épargnés par le Covid-19. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter et les décès également. N’étant pas prioritaires, les personnes handicapées ne sont pas acceptées dans les structures hospitalières et les professionnels sont dans l’obligation de s’improviser professionnels de soins palliatifs, avec peu de support des équipes mobiles à distance », écrit l’Unapei. Cette dernière souhaite créer, avec les dons, une cellule psychologique pour venir en soutien aux professionnels, après la crise. Des professionnels qui doivent « gérer l’ingérable bien au-delà de leur métier d’accompagnant ».

Et le communiqué de l’Unapei de conclure : « Nous refusons qu’ils soient abandonnés parce qu’ils sont plus vulnérables. Aidez-nous ! »