Tour de France : départ de Belfort pour l’avant-dernière étape de l’édition 2023

« Il reste à la veille de l’arrivée un menu alsacien susceptible de provoquer des indigestions, y compris sur ce format raccourci, où le cumul d’escalade atteint 3 600 m », commente Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. « Si le match pour le Maillot Jaune est encore ouvert, tout est possible : après le ballon d’Alsace, il y aura des options pour lancer des assauts au col de la Croix des Moinats, un peu plus loin au col de Grosse Pierre puis à la Schlucht avant d’attaquer le Petit Ballon et le Platzerwasel… Terrain miné !

En 2022, le Tour de France était passé tout proche de Belfort, avec une arrivée à la Planche des Belles-Filles.