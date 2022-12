Territoire de Belfort : une liaison cyclable entre Thiancourt et Réchésy en construction

Valoriser les liaisons et les interconnexions est-ouest dans le Territoire de Belfort, c’est le schéma qui a été validé par le Département du Territoire de Belfort en octobre 2020. En ce sens, des travaux ont débuté entre Thiancourt et Réchésy, pour relier cette parcelle de 15 km. Des travaux qui font partie d’un plan pour relier les communes du Sud Territoire entre elles et à terme, les lignes devraient rejoindre l’Alsace et la Suisse.

Les premiers travaux ont débuté le 30 novembre à Joncherey, sur la RD19, Grande rue, entre le pont sur la Covatte côté Delle et le carrefour giratoire de la rue d’Alsace RD3. Ils se dérouleront jusqu’au 17 décembre sur ce secteur. Le coût global de la liaison cyclable Thiancourt – Réchésy s’élève à 4,4 millions d’euros TTC.