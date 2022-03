Territoire de Belfort : un centenaire complètement timbré

Le hall de l’hôtel du Département ne désemplissait pas, ce vendredi 11 mars au matin. Le timbre à l’effigie du centenaire de la création du département du Territoire de Belfort y était vendu en avant-première. Les collectionneurs avaient entendu l’appel : ils se sont pressés pour venir, en grand nombre. « C’est une belle surprise », confie un membre du service communication du Département. « Depuis 9 h ce matin, c’est de la folie. Il y avait la queue jusqu’à dehors », narre l’un des membres de l’amicale philatéliste de l’Est (Aphiest). Lorsqu’on pénètre dans le hall, difficile de se frayer un chemin. Une centaine de personnes attendaient leur tour pour acheter des planches de timbre et des cartes postales. Parmi eux, des Terrifortains, comme Bernard Chevalier. « J’ai récupéré les collections de mon père et de mon grand-père. C’est une grande fierté. Alors je perpétue les traditions en venant chercher le dernier en date. »

Il y a aussi des collectionneurs venus de loin. L’un d’eux, Gérard, est venu du Nord de la France, exprès. « Je ne pouvais pas manquer ça. Pour les collectionneurs, c’est un moment important. Le Territoire a quatre timbres. Celui de 1970, de 2012 et de 2016. J’avais les trois premiers, il me fallait ce quatrième », confie-t-il. Isabelle, elle, est venue avec son père, Jean-Pierre. Tout droit venu de Lyon, il s’est empressé de venir chercher ce timbre en rendant visite à sa fille, d’Audincourt. « Les timbres spéciaux, je les ai tous. Je ne manque jamais les journées du timbre ». Car le centenaire tombe aussi en même temps avec la fête du timbre, à Meroux-Moval : l’occasion pour les collectionneurs de se rendre aux deux événements et de réaliser des trouvailles.

À l’intérieur de la salle des ventes, Jean-Jacques et Michel, membres de l’association Aphiest, n’en reviennent pas. « Nous avons vu défiler des centaines de personnes depuis ce matin. Il y a plus d’une heure de file d’attente. Nous ne nous attendions pas à un tel engouement. »