Territoire de Belfort : Marie Gentine, 100 ans, dévoile le secret de la longévité 

Le collectif d’aide et de soins à la personne Amaëlles s’est lancé le défi d’offrir des livres sur la vie des centenaires qu’il accompagne. Elles ont été 5 à être accompagnées par Martine Tatu-Verdot, écrivaine, pour écrire leurs mémoires. Avec pour but, à la fin, de transmettre un beau cadeau pour les familles et les générations futures.