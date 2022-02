Territoire de Belfort : les 3 grandes étapes pour concevoir un timbre

Pour concevoir un timbre, une demande doit être transmise au ministère de tutelle de La Poste, avant d’être transférée au PDG de La Poste. C’est Philaposte, direction à compétence nationale qui a en charge l’organisation de la sélection des timbres ainsi que leur conception, leur fabrication et leur diffusion. Le timbre doit respecter plusieurs critères : universalité du thème ou du personnage, lien avec la France, pas de personnalité vivante et pas de dimension commerciale.

Pour le Territoire de Belfort, c’est l’association Philatélie qui s’est occupée de la démarche en lien avec le centenaire. Alexandra Broihier, déléguée départementale à Philaposte, expose : « Le processus s’est enclenché il y a plus de trois ans sur la demande de l’association Philatélie de Belfort. Une demande soutenue par de nombreux élus : Cédric Perrin, Ian Boucard, Damien Meslot et Florian Bouquet notamment. » La demande a ensuite été étudiée par la commission des programmes philatéliques, qui se réunit deux fois par an, à chaque fois deux ans à l’avance, pour déterminer quels timbres pourront être édifiés. Parmi ces membres : postiers, collectionneurs, négociants en timbres, responsables d’instance, association philatélique, personnalités du ministère de la Culture, de la société civile. Sur environ 1 000 timbres proposés, environ 50 sont retenus chaque année.