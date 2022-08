Territoire de Belfort : le risque de rupture d’alimentation en eau potable est sérieux 

La dynamique n’est pas bonne. Le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, affirme même qu’il s’agit « de la pire année de sécheresse » depuis que des mesures et des statistiques sont effectuées. C’est-à-dire depuis 1959. Ce jeudi 11 août, après un arrêté validant l’état de crise la veille, le département est sous haute surveillance et en alerte sécheresse maximale. « La situation est très préoccupante », affirme le préfet, lors d’une conférence de presse. Car se combinent trois facteurs : sécheresse, chaleur et vent. « Au-delà de la sécheresse, nous ne sommes pas loin de l’année la plus chaude. C’est inédit.»

Ce qui est inédit, c’est surtout l’avance de la sécheresse sur la saison. « Nous avons quatre à six semaines d’avance par rapport aux pires épisodes de sécheresse que l’on a connus.» Et selon les données de Météo France, la période de sécheresse est loin d’être terminée, car peu de pluie est annoncée dans les prochaines semaines. Et encore selon le préfet, il faudrait « un mois de pluie pour revenir à un niveau à peu près normal.» Ce qui n’est pas prévu pour le moment.