Territoire de Belfort : le réseau routier départemental perturbé par les intempéries

Les précipitations de pluie puis de neige, ce jeudi 14 janvier, ont perturbé le réseau routier départemental. Selon des informations mises à jour à 19 h 30, des déviations sont en cours d’installation et les routes sont continuellement déneigées depuis ce matin. On déplore aussi des inondations de chaussée. À Saint-Germain-le-Châtelet, on enregistre 12 cm de neige en cumulé depuis ce matin.