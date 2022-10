Territoire de Belfort : interdiction de vente et d’achat de carburant dans tout récipient 

« Les tensions fortes sur l’approvisionnement sont essentiellement provoquées par un phénomène de surconsommation, qui atteint 400 % dans certaines stations du Territoire de Belfort », explique la Préfecture. Un phénomène qui se superpose à des difficultés liées à un mouvement social national concernant les raffineries et les dépôts pétroliers de carburant. À cause de cela, dans le département, sur 18 stations, 6 sont en rupture et 5 en rupture partielle. « Certaines seront réapprovisionnés demain », assure la Préfecture dans son communiqué.

En attendant, Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort, a décidé de l’interdiction de la vente et de l’achat de carburant (essence, éthanol, gazole, GPL) dans des récipients transportables, type jerrican. « Monsieur le préfet du Territoire de Belfort appelle chaque citoyen et chaque professionnel à adopter une consommation strictement proportionnée à ses usages habituels et à faire preuve de civisme et d’esprit de responsabilité », expose dans son communiqué la préfecture.