Territoire de Belfort: 1100 rendez-vous de vaccination pour le pont de l’Ascension

Dans le Territoire de Belfort, près de 37 000 personnes ont reçu une première dose, et plus de 17 000 ont reçu les deux injections. « Ainsi, et si nous sommes aujourd’hui en mesure d’envisager un calendrier de réouverture et de levée progressive des contraintes, c’est parce que les Français ont fait beaucoup d’effort », se félicite le communiqué de la préfecture du Territoire qui annonce cette opération du pont de l’Ascension.

Dans le Territoire de Belfort, 36 693 personnes ont reçu une première injection, soit 26,23 % de la population totale, selon la préfecture. Sur ces 36 693 personnes, 17 321 personnes ont reçu la seconde injection, soit 12,38 % des Terrifortains. Dans les EHPAD/USLD, on recense 1 327 primo-injections et 1 105 rappels. Pour les personnes âgées à domicile, la préfecture annonce 8 948 primo-injections et 7 091 rappels.