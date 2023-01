TER : la Bourgogne-Franche-Comté repousse l’ouverture à la concurrence

« Je me dois de reporter d’un an l’ouverture à la concurrence », a lancé la présidente socialiste Marie-Guite Dufay lors des débats au conseil régional de jeudi, obtenant largement des élus un soutien en ce sens (seuls les RN et communistes s’y sont opposés). Voici un an seulement, le conseil avait ouvert à la concurrence la totalité des 17 lignes de TER (1 951 km au total) de la Bourgogne-Franche-Comté (BFC), dès le 1er janvier 2026, afin de respecter le droit européen imposant la mise en concurrence du trafic ferroviaire régional à partir de décembre 2023, comme c’est le cas pour les lignes TGV depuis décembre 2020.

La présidente Marie-Guite Dufay s’était alors retranchée derrière « la loi qui impose », promettant « un service aux usagers amélioré et une offre encore plus adaptée ». Mais la mesure avait été largement critiquée, jusque dans les rangs de la majorité de gauche. L’intersyndicale SNCF, et les élus communistes, avaient en particulier réclamé le report maximal de l’ouverture à la concurrence, soit jusqu’au 1er janvier 2033