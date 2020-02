Tempête: le nord Franche-Comté en vigilance orange

La vigilance orange en raison de vents violents a été étendue ce samedi matin aux départements de la Côte d’Or, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire de Belfort et à l’Alsace.

« En ce milieu de matinée, le vent commence à se renforcer sur les départements placés en orange avec des rafales généralement comprises entre 40 et 60 km/h, ponctuellement entre 60 et 80 km/h en plaine de Saône et Bresse (une rafale à 83 km/h a été observée en fin de matinée à Dole-Tavaux ). La tempête touchait en fin de matinée la Bretagne, » indique Météo France dans son bulletin d’alerte.

Météo France indique que le vent va de nouveau se renforcer ce samedi après-midi pour atteindre au cours d’un épisode bref, mais intense, des vitesses maximales de l’ordre de 90 à 110 km/h, ponctuellement plus. Yonne, Aube, Marne et Ardennes seront concernés par ces fortes rafales à partir de 13 ou 14 heures, Haute-Marne, Meuse et Côte d’Or vers 14 h ou 15 h environ ; Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges et Haut-Saône vers 16 h et enfin Alsace, Territoire de Belfort après 16 h. Ce renforcement du vent pourra s’accompagner localement et temporairement d’une évolution orageuse.

La localisation précise des rafales reste délicate et les départements limitrophes qui sont restés en vigilance jaune pour le vent peuvent être concernés ponctuellement et localement par des rafales voisines de 100 km/h.

En fin d’après-midi et début de soirée, quelques pointes de vent entre 70 et 90 km/h sont encore possibles du nord Bourgogne aux frontières du Bénélux avant que le vent ne faiblisse plus nettement dans la nuit de samedi à dimanche sur l’ensemble des régions du Nord-Est.