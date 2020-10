Télétravail : « Une marge de progression considérable » estime le sociologue Bruno Marzloff

La raison majeure me semble être la perception par la hiérarchie d’une perte de contrôle des travailleurs. C’est la résistance qu’oppose le système en général depuis l’avènement du télétravail. Avant le Covid, selon les enquêtes, on était entre 3 et 10 % de télétravailleurs selon la fréquence de télétravail. On est passé à 30 % pendant le confinement. Pourquoi tout d’un coup des activités sont-elles devenues télétravaillables ? Pourquoi n’y en aurait-il pas au-delà ? Aux États-Unis, après la première vague du Covid, 58 % des actifs étaient en mode télétravail (33 % en télétravail constant et 25 % en partiel). La différence avec la France est énorme. La notion de télétravail est à géométrie variable. Cela veut dire que la marge de progression est considérable.