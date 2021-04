Stellantis : les séances supplémentaires du mois de mai font grincer des dents à Sochaux

Le programme de production du mois de mai de l’usine Stellantis de Sochaux prévoit des allongements d’horaire sur la ligne de production de la Peugeot 308, qui vient de redémarrer après plus d’un mois d’arrêt (notre article), Ces allongements sont programmés tous les mardis, “au cas où le niveau des encours le nécessiterait”, prévient la direction du site. Les plages sont donc programmées, mais ne seront pas forcément assurées explique un porte-parole de l’usine.

Deux séances supplémentaires sont programmées sur la ligne de production des Peugeot 3008 et 5008 (système 2), les 22 et 29 mai. “Dans le contexte de tensions sur les semi-conducteurs que nous connaissons actuellement, ce calendrier pourra être modifié à tout moment en fonction des aléas d’approvisionnement”, note la direction. Ces dernières semaines, aucune séance supplémentaire n’a pu être assurée.

“Ce calendrier de travail montre encore une fois que la direction de Stellantis use et abuse des [heures supplémentaires] mais démontre aussi la mauvaise gestion de l’entreprise sur cette pénurie de semi-conducteur notamment”, critique la CGT dans un communiqué de presse. “La direction place des allongements d’horaire et autres heures supplémentaires sans même savoir si les stocks de semi-conducteur vont permettre de les faire, poursuit le syndicat contestataire. C’est la flexibilité à outrance voulue et imposée par Stellantis.”



Force ouvrière, de son côté, intervient pour demander à faire le pont de l’Ascension, « comme ce sera le cas dans les autres usines du Cluster (Mulhouse et Rennes) », annonce Éric Peultier. Selon ce dernier, c’est aussi un moyen de garantir des pièces pour les séances du mois. Il rappelle l’urgence « de réimplanter des usines de semi-conducteurs en France, voire en Europe ».