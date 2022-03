Stellantis : l’amertume des syndicats après les négociations salariales

Dans un tract, FO a dénoncé « l’avarice » de Stellantis. « Les salariés ne s’y retrouvent pas malgré tous les efforts faits au quotidien », regrette Éric Peultier. « C’est la double peine pour les salariés », poursuit Benoit Vernier, de la CFDT, après avoir évoqué de la « déception ». Le syndicat redoute « que ce manque de considération laisse des traces dans les mois qui viennent au niveau de la motivation et du climat social ».

La CFE-CGC « n’a pas trouvé satisfaction dans ses principales revendications », indique-t-elle dans un communiqué annonçant son refus de signer, après avoir consulté sa base. « Les augmentations de salaires et le partage des bénéfices doivent être la hauteur des résultats du Groupe », insiste le syndicat catégoriel. Qui « reste attachée à un partage équitable des richesses issues du travail pour que les performances sociales profitent à tous ».

Force ouvrière estime que cet accord salarial est « inéquitable » et qu’il peut surtout « compromettre gravement la réussite de l’entreprise en démotivant ses forces vives ». La semaine dernière, Jérôme Boussard, de la CGT, estimait que Stellantis lâchait « des miettes ». « C’est 1 000 euros de plus que l’année dernière alors que les bénéfices ont été multiplié par 6 », dénonçait-il. Stellantis a annoncé le 23 février des résultats exceptionnels : 152 milliards de chiffre d’affaires, en hausse de 14 %, et 13,4 milliards de bénéfice net.

Avec la publication d’un procès-verbal de désaccord, la direction reprend la main entièrement sur les négociations salariales. Théoriquement, elle peut faire ce qu’elle veut. Et même ne pas proposer d’augmentation. Pour beaucoup, l’importante communication déjà réalisée sur ces négociations limite les retours en arrière. Surtout, « socialement ce serait impossible », estime un délégué syndical. Par ce refus de signer, les syndicats matérialisent leur amertume et marquent leur territoire.