Stellantis : la sous-traitance au ralenti après l’arrêt de l’équipe de nuit de Sochaux

Quant à l’équipementier Flex’n’Gate, à Audincourt, Christian Gaillard, délégué central CGT, valide les répercussions « automatiques » pour son entreprise des décisions de Stellantis. « De nombreuses questions vont être posées pour bien appréhender les répercussions », promet-il.

Pour le moment, il ne sait pas quel sera le nombre d’intérimaires non renouvelés, mais « il y en aura forcément ». Un CSE doit se tenir jeudi 16 février pour aborder la question. Pour lui, il est évident « que ce sont les intérimaires qui vont trinquer ». La situation est d’autant plus délétère que les démissions sont de plus en plus nombreuses (lire notre article). « C’est la catastrophe de ce côté-là, témoigne-t-il avant de poursuivre : L’industrie automobile va mal. Elle dégoûte le personnel, c’est une honte. » Elle fonctionne à flux tendu. Et érige la flexibilité en règle de conduite.