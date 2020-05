Soutenez LeTrois.info et déduisez votre don des impôts

LeTrois.info est un site d’info en accès gratuit. Gratuit, certes, mais nous avons besoin de ressources pour réaliser nos reportages, faire évoluer le site, proposer une appli. La publicité est un des leviers possibles ; mais avec la crise du coronavirus, les recettes publicitaires ont chuté pour l’ensemble des médias. Nous proposons des interventions dans le domaine de l’éducation aux médias dans les lycées ou à l’E2C de Belfort. Et nous avons bénéficié trois années de suite d’une aide du fonds de soutien aux médias sociaux de proximité (ministère de la Culture et DRAC).

Aujourd’hui, nous vous proposons de vous soutenir à travers un don mensuel (que l’on pourrait assimiler à un abonnement volontaire) ou à travers un don ponctuel. Pour cela, nous venons de créer un compte via Jaimelinfo pour collecter les dons des lecteurs qui veulent nous soutenir. Il est accessible à cette adresse: https://www.okpal.com/letrois-le-site-d-info-de-belfort-montbeliard-he/#/

Pourquoi le choix de cette plateforme? Parce qu’il vous offrira la possibilité de déduire jusqu’à 66% des sommes données. Jaimelinfo est en effet une association de loi 1901. Elle œuvre en faveur du pluralisme et du développement de la presse en ligne et collecte des dons affectés à des éditeurs de presse. Comme vous pourrez le lire sur notre page de don en cliquant sur le lien « Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%. En savoir plus » (sur la page d’accueil), « L’organisateur de cette collecte se déclare comme un organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique. Il vous fournira un reçu fiscal pouvant donner lieu à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable (seulement si vous êtes imposé sur le revenu en France). Le reçu fiscal est est envoyé par email au mois de mars de l’année suivante par l’organisateur de la collecte. »

C’est donc un vrai plus pour vous, qui souhaitez nous accompagner.