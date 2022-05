Vauthiermont : le don d’organes, une course à la vie

En partenariat avec l’Hôpital Nord Franche-Comté, de nombreuses animations sportives et culturelles, des initiations, des témoignages, des débats et d’autres découvertes culinaires seront proposées au public pendant trois jours, du 20 au 22 mai prochain. Le but : informer les populations sur les dons d’organes à travers de l’entraide et de la sensibilisation.

Car chaque année, en France, plus de 26 000 patients espèrent recevoir un organe qui sauverait leur vie. Malheureusement, plus de 900 décèdent avant de recevoir une transplantation. Pour diverses raisons, moins d’un quart sont finalement greffés.

Depuis les années 2000, le nombre de personnes prélevées et de greffes a augmenté de plus de 56 %. Les besoins restent depuis en augmentation constante. Si les avancées médicales permettent de mieux maîtriser cette technique, la demande n’est pas couverte par le nombre de donneurs. Les patients concernés peuvent attendre des mois, voire des années sur liste d’attente.

En effet, d’après l’association les Boitchus et le don d’organes, « la majorité des donneurs sont des personnes qui décèdent à l’hôpital en état de mort encéphalique suite à un arrêt vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien ». Ils représentent plus de 92 % des donneurs, mais seulement 1 % des décès à l’hôpital. Enfin, les problèmes de santé de la population vieillissante diminuent le nombre de donneurs potentiels.