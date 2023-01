Plus de 20% des foyers se chauffent encore au fioul dans le nord Franche-Comté

23 % des ménages se chauffent encore au fioul dans les communes les plus rurales de la région, contre seulement 8 % dans les plus urbaines. Ce mode de chauffage est un des plus anciens et un des plus pratiques à utiliser dans les communes qui possèdent des logements plus épars, moins facilement raccordés au gaz. Si le bois est beaucoup utilisé également, l’électricité, en revanche, est moins adaptée aux grandes surfaces habitables et aux logements moins bien isolés de la campagne. Par exemple, dans l’intercommunalité du Russey, à la frontière avec la Suisse, plus d’un tiers des ménages se chauffent au fioul.

On retrouve davantage de maisons utilisant du chauffage au fioul que d’appartements : 21 % contre 16 %. Les maisons anciennes sont, en effet, plus nombreuses en milieu rural. Les logements collectifs de ville, quant à eux, sont majoritairement chauffés au gaz de ville, contre seulement 5 % au fioul. De fait, ce sont les seniors qui utilisent le plus le chauffage au fioul. Soit un quart des personnes de plus de 75 ans contre 12 % des moins de 50 ans. Les catégories sociales des agriculteurs exploitants et retraités sont celles qui se chauffent le plus au fioul, environ 21 %. La moyenne des autres catégories se situe aux alentours de 14 %.