Plancher-Bas : un jeune homme tué par arme blanche

Trois hommes ont été placés en garde à vue, a annoncé le parquet de Vesoul. Il s’agit du compagnon de la victime, un homme de 33 ans domicilié dans le Doubs et qui a donné l’alerte après le meurtre, et deux autres hommes de la région, âgés de 18 et 23 ans. « Ils ont des versions différentes. Nous sommes en train de clarifier et de vérifier les versions de chacun » pour déterminer leur niveau d’implication dans les faits, a expliqué à l’AFP le substitut du procureur de Vesoul, Stéphane Clément, qui a diligenté une enquête pour « homicide volontaire ». Le déroulé des faits et le mobile sont pour l’instant « nébuleux » et les investigations se poursuivent pour établir les circonstances du décès. L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Besançon et à la brigade de recherches de Lure (Haute-Saône).