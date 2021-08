Malsaucy : au pas de course vers la rando des terroirs

Un parcours pour tous, familial, d’environ 6 km : départ entre 9h et 13h toutes les 10 minutes. Le parcours est ponctué de 3 stands d’animations ludiques. Et un parcours sportif d’environ 11 km : départ entre 9h et 13h toutes les 10 minutes. Il s’agit d’un parcours jalonné de 4 étapes proposant des animations variées.