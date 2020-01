Incendie de la fourrière de Besançon: trois suspects en garde à vue

Trois hommes suspectés d’être liés à l’incendie le 31 décembre de la fourrière municipale de Besançon, située dans le quartier sensible de Planoise, ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi matin, 14 janvier, a-t-on appris de sources policière et judiciaire. Deux équipes du Raid, venues de Strasbourg et Nancy, ainsi que la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Dijon, sont intervenues mardi à 6 h aux côtés des policiers de la sûreté départementale et de la police judiciaire pour interpeller « plusieurs individus dans le cadre du dossier de l’incendie de la fourrière de Besançon », a indiqué la police. Le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, a confirmé que trois hommes avaient été interpellés et placés en garde à vue dans cette enquête en flagrance ouverte pour « destruction par incendie ». « Ils sont suspectés d’avoir participé de façon générale à ces faits », a précisé le magistrat qui n’a pas souhaité donner davantage de précisions.